إشبيلية يقهر أتلتيكو ويقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر

حقق إشبيلية ثاني الترتيب فوزاً مثيراً ومهماً على ضيفه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس بهدفين لهدف ليلة السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

سجل للفريق الأندلسي كلٌ من إيفان راكيتيتش (7)، ولوكاس أوكامبوس (88)، فيما جاء هدف الروخيبلانكوس عن طريق فيليبي في الدقيقة 33.

بهذه الانتصار المهم، رفع إشبيلية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني على سلم الترتيب مقلصاً الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 5 نقاط مؤقتاً.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الخامس ليبتعد أكثر عن غريمه ريال وتستمر معاناته هذا الموسم بشكل عام.

يذكر أن ريال مدريد قادر على توسيع الفارق مرة أخرى حينما يستضيف قاديش ليلة الأحد ضمن المرحلة ذاتها.