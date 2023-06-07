إشبيلية ينافس أندية الدوري السعودي على توقيع سيرخيو راموس

بات النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس مطلباً رئيسياً لعدة أندية سعودية وفقاً لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني.

وسيصبح المدافع لاعباً حراً بعد نهاية الشهر الجاري حين يصل الاتفاق الذي يجمعه بباريس سان جيرمان إلى نهايته.

تعرض الإسباني البالغ من العمر 37 عاماً لإصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة خصوصاً خلال موسمه الأولى في باريس مما أثر على أدائه وما قدمه في العاصمة الفرنسية.

إلى أين سينتقل راموس ؟

قال البرنامج أن راموس يحظى باهتمام أندية سعودية وإيطالية، فيما تعتبر العودة إلى إشبيلية خياراً قائماً كونه الفريق الذي أطلق نجومية اللاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد الذي صنع في صفوفه التاريخ.

وعرضت أندية سعودية لم يكشف إل تشيرينغيتو عن هويتها على نجم الباريسي أجراً سنوياً يصل إلى نحو 8 ملايين يورو.

يذكر أن اللاعب خاض مع باريس سان جيرمان 45 مباراة بجميع المنافسات هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف، كما صنع هدفاً آخر.