إشبيلية ينافس برشلونة ويوفنتوس على توقيع كافاني

دخل إشبيلية سباق التعاقد مع النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية أن برشلونة ويوفنتوس يرغبان في ضم الهداف البالغ من العمر 34 عاماً أيضاً.

ويبدو أن مهاجم باريس سان جيرمان ونابولي وباليرمو السابق سينهي مغامرته في إنجلترا ويبدو أنه يفضل حزم حقائبه صوب إسبانيا.

وبدا أن اللاعب سيستمر مع يونايتد حتى نهاية الموسم، إلا أن قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد قلل من مشاركاته.

وخاض المهاجم الأوروغوياني المخضرم 47 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات منذ قدومه سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.