إشبيلية يواجه روما في نهائي الدوري الأوروبي

تأهل إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد تخطيهما عقبتي يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني على التوالي في الدور نصف النهائي.

في اللقاء الأول، تفوق الفريق الأندلسي على ضيفه القادم من تورينو بهدفين لهدف بعد التمديد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بعد تعادلهما ذهاباً بنتيجة 1-1 الأسبوع الماضي.

وتأهل الإسبانيون بهذه النتيجة إلى النهائي بمجموع المواجهتين 3-2.

جاء هدفا صاحب الضيافة عبر البديلين سوسو وإيريك لاميلا في الدقيقتين 71 و 95، فيما حمل هدف يوفي الوحيد توقيع البديل دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 65.

وفي المواجهة الثانية، تعادل روما مع مستضيفه ليفركوزن دون أهداف بعدما حقق الإيطاليون الفوز ذهاباً بهدف دون رد ليتأهلوا للنهائي بمجموع المباراتين 1-0.

إشبيلية يواجه روما على اللقب

وسيلتقي لاميلا ورفاقه مع روما في المباراة النهائية على أرضية ملعب بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر في الـ 31 من شهر مايو الجاري.