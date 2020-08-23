إشبيلية يودع بانيغا

أعاد حساب إشبيلية على تويتر تغريدة حساب الدوري الإسباني والتي ودع فيها إيفر بانيغا بمناسبة انتهاء مشواره مع الفريق، والذي ختمه بالتتويج معه بلقب يوروبا ليغ أمس الأول على حساب إنتر ميلان 3-2.

ونشر حساب الليغا صورة الأرجنتيني الذي سيلعب الموسم القادم مع الشباب السعودي، على خلفية لوحة فنية تظهر بوابة ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بالفريق.

وكان حساب إشبيلية على تويتر نشر أمس 310 تغريدات، للاحتفال باللقب والعودة إلى إشبيلية.