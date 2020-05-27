إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي نتائج فحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والإداريين في الفرق المختلفة تزامناً مع عودة التدريبات.

وكانت الحكومة البريطانية قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة الرياضية بداية من الأول من الشهر القادم.

وعادت الأندية الإنجليزية للتدريبات الاثنين الماضي تمهيداً لاستكمال المسابقات منتصف الشهر القادم.

تائج إيجابية للفحوصات الأولى

ذكرت رابطة البريميير ليغ في بيان رسمي أن 758 لاعباً وعاملاً في جميع الأندية خضعوا للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا في 17 و18 مايو، ولم تظهر سوى 6 حالات إيجابية من 3 أندية فقط.

وأكد البيان أنه سيتم عزل جميع من كانت نتائجهم إيجابية لفترة تصل إلى 7 أيام فقط.

وكان نادي بيرنلي أول من أعلن عن المصابين لديه، إذ أكد تعرض مساعد المدرب، إيان وان، إلى الإصابة بفيروس كورونا وتواجده في الحجر الصحي.

نتائج الفحوصات الثانية

في 23 مايو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات جديدة على 996 لاعباً وإدارياً في 21 و22 مايو أظهرت حالتين إيجابيتين فقط في فريقين مختلفين.

نتائج الفحوصات الثالثة لفيروس كورونا في البريميرليج

في 27 مايو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1008 من اللاعبين والإداريين يومي 25 و26 مايو أظهرت 4 حالات إيجابية في ثلاث فرق مختلفة.

التقارير الصحفية أشارت إلى احتمالية عودة البريميير ليغ في 20 من الشهر المقبل.

تشجعت الدوريات الأوروبية للعودة بعد استئناف الدوري الألماني يوم 16 مايو المقبل بعد الالتزام بتعليمات السلامة العامة لتجنب انتشار وباء كورونا.

يذكر أن منافسات كرة القدم توقفت منتصف مارس الماضي، وكانت إصابة ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، القشة التي أجبرت رابطة البريميير ليغ على إيقاف أنشطتها.