إصابة أرنولد تضاعف من محن دفاع ليفربول

تلقى ليفربول وجهازه الفني بقيادة المدرب يورغن كلوب، خبراً صادماً أمس بعد تأكد إصابة أبرز مدافعي الفريق حالياً، الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد، مما سيبعده وفقاً لوسائل إعلامية، ومنها صحيفة "ذا صن" البريطانية حتى ديسمبر.

وكان أرنولد قد شعر بآلام في الكاحل خلال قمة الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، ثم تبين بعد الفحوصات أنه لحاجة ماسة إلى العلاج، وأن الإصابة أسوأ مما اعتقده الجهاز الطبي مبدئياً.

ومن المتوقع غياب أرنولد عن ليفربول خلال المباريات أمام ليستر سيتي وبرايتون وولفرهامبتون بالدوري المحلي، بينما سيغيب عن لقاءي أتالانتا، وأياكس في دوري الأبطال.

وزادت الإصابة أوجاع كلوب بسبب توالي إصابات العديد من نجوم الفريق، إذ يغيب فيرجيل فان دايك حتى نهاية الموسم تقريباً بسبب تمزق في الرباط الصليبي، ثم تعرض لاعب الوسط فابينيو للإصابة كذلك، والوافد الجديد تياغو آلكانتارا.

وقد يكون المخضرم جيمس ميلنر بديلاً، بينما الشاب نيكو ويليامز من المتوقع أن يكون مرشحاً كذلك، لشغل مركز الظهير على الرغم من صعوبة إيجاد بديل جيد لأرنولد الذي يشارك في الناحيتين الدفاعية والهجومية.