إصابة باولو مالديني وابنه بفيروس كورونا

أعلن ميلان تعرض أسطورته باولو مالديني ومديره التقني، إضافة لابنه دانييل، لاعب الفريق، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال ميلان في بيان رسمي أن مالديني اختلط بأحد الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبدأت تظهر عليه علامات الإعياء الجمعة.

وخضع الأسطورة الإيطالية إلى الفحص الطبي هو وابنه، لتظهر النتيجة السبت، وتؤكد إصابة الثنائي بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن قائد الروسونيري التاريخي في الحجر الطبي منذ أسبوعين، إلا أنه لن يغادر سوى بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة.

كما أوضح أن مالديني بحالة جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات خطيرة، لينتهي البيان بتمني الشفاء العاجل وسلامة أسطورة الروسونيري.

يذكر أن نابولي أعلن عودة التدريبات في الفريق الأربعاء القادم رغم استمرار انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.