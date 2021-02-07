إصابة بوغبا تربك حسابات مانشستر يونايتد وسولشاير

تعرض بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد لإصابة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، خرج على إثرها بعد 39 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد وانتهت بالتعادل 3-3 ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وكان الدولي الفرنسي في حالة مميزة بالأسابيع الأخيرة واستعاد جزءاً كبيراً من مستواه، لكن يبدو أنه سيبتعد لفترة عن الملاعب جراء هذه الإصابة.

وقبل نهاية الشوط الأول، أشار بوغبا إلى فخده الأيمن وسقط على الأرض، ليتلقى العلاج قبل أن يقرر الجهاز الطبي إخراجه ليشرك المدرب أولي غونار لاعب الوسط فريد مكانه.

وسيتأثر مانشستر يونايتد كثيراً بحال غياب نجمه الفرنسي لفترة طويلة، إذ أنه سيلتقي مع ويست هام في كأس إنجلترا، ثم مع ويست بروميتش في الدوري، وبعدها يلتقي بريال سوسييداد في الدوري الأوروبي.

وبالنظر إلى خروج بوغبا وهو يعرج والآلام واضحة عليه، فيبدو أن يونايتد سيفقده لفترة لن تكون بالقصيرة، والغياب لن يقل عن ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.

وساهم بوغبا في هيمنة يونايتد على الشوط الأول من مباراة إيفرتون بشكل واضح.

يذكر أن بوغبا في مفاوضات حالياً مع إدارة يونايتد من أجل تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2022، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس بالتعاقد معه.