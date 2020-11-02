إصابة توتي بفيروس كورونا

كشفت تقارير بأن أسطورة إيطاليا، فرانشيسكو توتي بطل العالم مع منتخب بلاده في 2006 وروما، مصاب بفيروس كورونا.

وقالت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن أسطورة روما خضع لفحوصات طبية ومسحة PCR بعد شعوره ببعض الأعراض في الأيام الأخيرة.

وأضافت: "أصيب توتي بالحمى وببعض الآلام في العظام، مما جعله يخضع للفحوصات، بعد ذلك، جاءت النتائج إيجابية.

وشددت الشبكة الإيطالية، على حالة توتي في تحسن، وأنه دخل الحجر الصحي، ولن يخرج قبل أن تتحول نتيجته إلى سلبية.

يذكر أن والد فرانشيسكو توتي توفي الشهر الماضي، بعدما أصيب بفيروس كورونا.