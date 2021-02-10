إصابة جديدة تهدد مشاركة نيمار أمام برشلونة

خرج نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان مصاباً من مباراة فريقه أمام كان ضمن دور الـ 32 من كأس فرنسا.

وفاز بي آس جي باللقاء بهدفٍ نظيف على مستضيفه سجله مويسه كين في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 62 إصابة الهداف البرازيلي، حيث خرج من الملعب مصاباً وخيبة الأمل واضحة على معالمه.

ولا يزال من غير المعلوم ولم يعلن الباريسي عن شيء فيما إذا كانت هذه الإصابة ستؤثر على مشاركة نيمار في القمة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا أم لا.

وفقد النادي نجمه الآخر آنخيل دي ماريا من قبل بداعي الإصابة، وفي حال تأكد غياب نيمار أيضاً، سيشكل ذلك ضربة قوية للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو والفريق.

وقد يكون تبديل نيمار إجراءً احترازياً خوفاً من تفاقم الإصابة، لكن المؤكد أن بوتشيتينو لن يجازف به في المباراة القادمة أمام نيس والتي تسبق مواجهة البارسا بأيام.

يذكر أن برشلونة هو الآخر ليس في أفضل أحواله، حيث يظل موقف رونالد آروخو من المشاركة مجهولًا مع تأكد غياب جيرارد بيكيه وسط أزمة دفاعية واضحة أمام المدرب رونالد كومان.

كما خسر البارسا لقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام مستضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ليصبح تأهله للنهائي موضع شك.