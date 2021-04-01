إصابة جديدة لراموس تهدد موسم ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة مدافعه سيرخيو راموس في ساقه اليسرى، قبل أيام قليلة من ثلاث مواجهات حاسمة، ستحدد الشكل النهائي لموسم فريق المدرب زين الدين زيدان.

وأكدت التقارير الواردة من مدريد، أن القائد المخضرم سيغيب لفترة لن تقل عن الشهر، ليتأكد غيابه عن مواجهتي ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كذلك سيغيب المدافع عن مباراة الملكي المرتقبة أمام برشلونة في قمة الدوري الإسباني المقررة في 10 أبريل المقبل.

ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه ليفربول في 6 أبريل ذهاباً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية، قبل أن يخرج لملاقاته يوم 14 من نفس الشهر إياباً على ملعب آنفيلد في ليفربول.

ويسعى الملكي للتتويج بأحد لقبي الدوري الإسباني أو أبطال أوروبا على أقل تقدير، لإنقاذ موسمه بعد خسارة كأسي ملك إسبانيا والسوبر المحلي.