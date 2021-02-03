إصابة جواو فيليكس بفيروس كورونا

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة نجمه جواو فيليكس بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكد النادي في بيان رسمي أن الدولي البرتغالي معزول في المنزل امتثالاً لتوصيات السلطات الصحية وبروتوكول الدوري الإسباني.

وانتقل فيليكس إلى الروخيبلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019-2020 قادماً من بنفيكا بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وشارك النجم البرتغالي في 25 مباراة بقميص أتلتيكو هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل 9 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يبتعد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد صاحبي المركزين الثالث والرابع.