إصابة جواو فيليكس في الكاحل

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة نجمه الشاب جواو فيليكس في كاحله الأيمن، مما سيبعده عن الملاعب بعضاً من الوقت.

وتعرض الدولي البرتغالي للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها أتلتيكو مع فالنسيا 1-1 أمس ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأشار أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيخضع اللاعب للفحص الطبي قريباً".

من جانبه، قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: "الإصابة لم تبدو وأنها سيئة في البداية لكن الحكم جاء لنا وقال أن جواو يعاني من إصابة في الكاحل، نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة".

ويعتبر التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو مدريد الذي لم يذق طعم الفوز محلياً منذ تغلبه على مستضيفه ريال مايوركا 2-0 في 25 سبتمبر الماضي، حيث سقط في فخ التعادل أمام جاريه ريال مدريد وبلد الوليد سلباً.

وكان أتلتيكو مدريد الطرف الأفضل منذ البداية وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل فشلوا في ترجمتها إلى أهداف واحتاجوا إلى ركلة جزاء احتسبها الحكم أدريان كورديرو فيغا بعدما لجأ لتقنية المساعدة بالفيديو للتأكد من لمس دينيس تشيريشيف للكرة بيده داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية لألفارو موراتا، فانبرى لها دييغو كوشتا بنجاح (36).