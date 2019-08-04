إصابة ساني تثير قلق سيتي وبايرن ميونيخ

تعرض ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، لإصابة بعد 10 دقائق فقط من بداية مباراة فريقه أمام ليفربول في بطولة الدرع الخيرية.

وانتهى اللقاء بفوز السيتيزنز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 خلال الزمن الأصلي للمواجهة.

وفي التحام بين ساني وأليكساندر أرنولد، تعرض الدولي الألماني لإصابة في الكاحل مما دفع المدرب بيب غوارديولا لإخراجه وإشراك غابرييل جيزوس.

ويسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع ساني، إلا أن سيتي يرفض بيعه بأقل من 145 مليون جنيه استرليني.

وستلقي هذه الإصابة بظلالها على الصفقة المزعومة بين الطرفين خلال الأيام القادمة، علماً بأن فرص ساني بالمشاركة مع بايرن أساسياً ستكون أكبر مقارنة بدوره الفرعي حتى الآن في سيتي تحت إشراف "بيب".

وألمح غوارديولا لإمكانية رحيل النجم الشاب حينما كشف أنه في حال رغبة اللاعب بالمغادرة فلن يستطيع أحد إيقافه.