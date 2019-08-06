إصابة ساني تضاعف من شكوك بايرن في ضمه

كشفت وسائل إعلام الاثنين، أن شكوك بايرن ميونيخ حول إمكانية ضم ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي هذا الصيف تزايدت خلال الساعات الأخيرة، على خلفية تعرض الشاب لإصابة أثناء لقاء فريقه الأحد أمام ليفربول في بطولة درع المجتمع.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن الدولي الألماني الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة المذكورة، والتي انتهت بفوز سيتي، يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ، لكنه أيضاً لا يجد غضاضة في الاستمرار مع ناديه الحالي.

ولم يفصح حتى الآن عن طبيعة إصابة ساني التي تعرض لها أمس ولا عن مدى خطورتها.

وقال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متحدثاً عن إصابة ساني: "الانطباع الأول لم يكن جيداً، ولكن أعتقد أن الإصابة ليست خطيرة".