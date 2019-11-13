إصابة صلاح تثير الذعر في ليفربول

بدأ القلق ينتاب الجهاز الطبي لفريق ليفربول حيال الإصابة التي يعاني منها النجم محمد صلاح.

وأعلن المنتخب المصري عن عدم مشاركة صلاح في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بسبب تعرضه للإصابة في الكاحل.

وبدأت إصابة "مو" في الكاحل خلال مباراة ليستر سيتي يوم 5 أكتوبر الماضي بعد تدخل عنيف من قبل المدافع حمزة تشودهاري ليخرج المصري مصاباً.

ولم يشارك صلاح في مباراة مانشستر يونايتد، ثم عاودته الإصابة مرة أخرى أمام توتنهام ولم يستكمل المباراة، وتكرر نفس الأمر أمام مانشستر سيتي ليخرج في الدقائق الأخيرة.

وأكدت صحيفة “دايلي إكسبريس” البريطانية أن ليفربول متخوف من الإصابة التي يعانى منها الدولي المصري وإمكانية عدم لحاقه بمباراة كريستال بالاس القادمة في 23 من الشهر الجاري، ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن بطل أوروبا بدأ يجهز بديل صلاح للاعتماد عليه بحال عدم تعافيه تماماً من الإصابة.

وأضافت أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز، يفكر في الدفع بديفوك أوريغي أو أليكس أوكسلايد تشايمبرلين بحال غياب صلاح، لكنه لم يستقر بشكل نهائي على من سيدفع به.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني يرغب في عودة صلاح سريعاً خاصة أن المباراة لن تكون سهلة، لأنها خارج الديار وأمام فريق يقدم نتائج جيدة هذا الموسم وتحديداً على ملعبه.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 مرحلة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ويسعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والغائب عن خزائنه منذ ما يقرب من 30 عاماً.