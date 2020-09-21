إصابة غوندوغان بفيروس كورونا

أعلن مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين إصابة لاعب وسطه إيلكاي غوندوغان بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك ثالث لاعب في الفريق تؤكد نتائج الفحوص إصابته بالفيروس سريع الانتشار خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان سيتي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إصابة جناحه رياض محرز والمدافع آيمريك لابورت بالفيروس.

وقال سيتي في بيان: «إيلكاي حالياً يخضع لعزل شخصي لمدة عشرة أيام تنفيذاً لتعليمات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية».

وبسبب الحجر الصحي يتوقع أن يغيب غوندوغان عن ثلاث مباريات لسيتي وهي لقاء اليوم الاثنين في الدوري أمام ولفرهامبتون واندرارز ومباراة الفريق في كأس رابطة المحترفين المحلية أمام بورنموث الخميس المقبل ومباراة الدوري الأحد القادم أمام ليستر سيتي.

وعاد محرز ولابورت لتدريبات الفريق في الأسبوع الماضي لكن مدرب سيتي بيب جوارديولا قال إن محرز فقط سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى في الدوري هذا الموسم اليوم الاثنين أمام ولفرهامبتون.