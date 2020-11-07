إصابة كاسيميرو وهازارد بفيروس كورونا

أكد ريال مدريد إصابة نجميه إيدين هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا المستجد.

وكشف بيان رسمي أصدره النادي: "يعلن ريال مدريد أن لاعبي الفريق كاسيميرو وهازارد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح الجمعة.

"جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري أمس.

"تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء كاسيميرو وهازارد قد أظهروا نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم".