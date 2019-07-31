إصابة كومان تثير قلق بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم الجديد

تلقى مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش صفعة في توقيت سيء، بتعرض الجناح كينغزلي كومان لإصابة جديدة على مستوى الركبة لم يستكمل إثرها مباراة تحديد بطل كأس أودي، التي خسرها البافاري بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وشارك الفرنسي في الشوط الثاني، لكن بعد دقائق من مشاركته، التحم مع منافسه خوان فويث، ليسقط أرضاً متألماً من الإصابة، ورغم محاولات علاجه لإعادته مرة أخرى، إلا أنه اضطر لمغادرة اللقاء بعد أقل من 20 دقيقة من نزوله.

وحتى الآن، لم يعلن النادي البافاري عن طبيعة الإصابة بشكل رسمي، لكن الطريقة التي شوهد كومان بها وهو يصرخ ويتألم لحظة الإصابة، إلى جانب خروجه الصعب من الملعب، تعطي إيحاءات بأنه قد يغيب عن افتتاح الموسم.

وجاءت إصابة صاحب الـ 23 عاماً، في الوقت الذي يدخل فيه بايرن في سباق مع الزمن، لضم لوروا ساني من مانشستر سيتي، لحل معضلة رحيل فرانك ريبيري.

المفارقة، أن نفس اللاعب الذي التحم مع كومان، هو الآخر –فويث- تم استبداله في الشوط الثاني، جراء إصابة، أجبرته على الخروج من الملعب، محمولاً على حمالة.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيواجه بوروسيا دورتموند السبت المقبل على ملعبه في مباراة كأس السوبر الألماني، وبعدها في منتصف الشهر، سيفتتح حملة الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين تاريخياً.