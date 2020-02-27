إصابة لابورت تعكر أجواء مانشستر سيتي

تحدث جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن إصابة المدافع آيمريك لابورت والتي تعرض لها خلال المباراة أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز سيتي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وغادر الدولي الفرنسي الملعب في الشوط الأول من المباراة بعد تعافيه مؤخراً من الإصابة.

وقال الإسباني: "عاد لابورت للتو من إصابة ابتعد إثرها أربعة أو خمسة أشهر، وجرى إقحامه في مباراة متطلبة، كنا نرغب في أن يكون بأتم جاهزيته لخوضها.

"إنه أمر محزن. عانينا الكثير من الإصابات هذا الموسم".

يذكر أن سيتي سيستضيف ريال مدريد إياباً على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر القادم.