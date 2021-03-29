إصابة ليفاندوفسكي تربك حسابات بايرن ميونيخ

ضربت المخاوف بايرن ميونيخ بعد تعرض نجمه روبرت ليفاندوفسكي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بولندا في تصفيات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب بولندا على نظيره الأندوري الأحد 3-0 وسجل "ليفا" هدفين، لكنه غادر المباراة مصاباً بعد التحام مع أحد مدافعي الخصم.

وقال مدرب بولندا باولو سوسا في بيان رسمي: "لن يشارك روبرت ليفاندوفسكي في لقاء الأربعاء أمام إنجلترا بسبب الإصابة.

"كشفت الفحوصات عن تعرضه لضرر في أربطة الركبة اليمنى الخارجية، الوقت القصير قبل اللقاء القادم يستبعد مشاركة القائد، ونخشى من تفاقم الإصابة".

وواصل المدرب البرتغالي: "القرار صحيح، لأننا نضع في الاعتبار كأس أوروبا، علاج هذه الإصابات يحتاج من 5 إلى 10 أيام، وبالتالي سيعود روبرت لبايرن ويخضع للتأهيل".

بدوره، علق الرئيس السابق لبايرن أولي هوينيس على الإصابة بالقول: "قلبي توقف، لنتمنى ألا يكون الأمر خطيراً".

ووفقاً لآخر التقارير من ألمانيا، تبدو مشاركة ليفاندوفسكي في مباراتي بايرن الأسبوع القادم أمام لايبتزيغ في الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال محط شك.