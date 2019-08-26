إصابة مارسيال تجمد انتقال سانشيز إلى إنتر

كشفت مصادر إعلامية أن صفقة انتقال أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان توقفت بسبب إصابة أنتوني مارسيال.

وتعرض الفرنسي لإصابة عضلية منذ أيام، ولم تتحدد بعد مدة غيابه عن الملاعب، ومن المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية للكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المفاوضات بين إنتر ويونايتد بشكل إيجابي من أجل سانشيز، توقفت الصفقة بعد إصابة مارسيال.

وكشفت عدة مصادر أهمها صحيفتا "ميرور" و"ذا سن" البريطانيتان أن إصابة المهاجم الفرنسي جعلت المدرب أولي غونار سولشاير يفكران في الإبقاء على سانشيز تجنباً لتفريغ الخط الهجومي الذي سيضر بالفريق خلال الموسم.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد وافقت مبدئياً على رحيل الدولي التشيلي إلى النيراتزوري، ومرت الأيام الماضية في الاتفاق حول التفاصيل، لكن الأمور أخذت جانب آخر بإصابة مارسيال، وبات مصير الصفقة مجهولاً فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن مانشستر يونايتد استغنى سابقاً عن خدمات مهاجمه روميلو لوكاكو الذي رحل إلى إنتر أيضاً مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى على شكل متغيرات.