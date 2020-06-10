إصابة مدرب ستوك بكورونا تلغي الودية أمام مانشستر يونايتد

ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة، بعد تأكد إصابة مايكل أونيل مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية بفيروس كورونا المستجد.

وكان ستوك وصل إلى ملعب يونايتد التدريبي لخوض المباراة عندما تم إبلاغه بالنتيجة الإيجابية لفحص أونيل.

وقال النادي في بيان أن فحوص مدربه الآيرلندي الشمالي كانت سلبية في الجولات الخمس السابقة من الاختبارات: "يستطيع ستوك أن يؤكد أن نتيجة فحص المدرب مايكل أونيل جاءت إيجابية لـ (كوفيد 19) بعد أحدث جولة من الاختبارات يوم الاثنين (الثامن من يونيو)".

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الجائحة، لكن من المنتظر استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو الجاري، يليه دوري الدرجة الثانية بعد 3 أيام.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، ويستأنف موسمه أمام توتنهام هوتسبير في 19 من الشهر الجاري.