إصابة منير الحدادي بكورونا

أكد إشبيلية، أن لاعبه مغربي الاصل ولاعب برشلونة السابق منير الحدادي أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للاختبار الذي خضع له المهاجم في العاصمة مدريد.

ولن يخوض إشبيلية أول مباراتين له في الليجا هذا الموسم في موعدهما المحدد، حيث تم تأجيلهما لموعد لاحق، بسبب العودة المتأخرة للفريق الأندلسي للمنافسات، إثر مشاركته في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وقال النادي الأندلسي في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على تويتر: “أثبتت نتائج اختبار منير الحدادي إصابته بفيروس كورونا، وذلك ضمن الفحوصات التي خضع لها والجهاز التدريبي هذا الأسبوع”.

وأشار بيان الفريق الأندلسي، إلى أن الحدادي لا يشكو من أعراض ويتمتع بصحة جيدة، ويلتزم حالياً بالحجر الصحي داخل مقر سكنه في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيبقى الحدادي ملتزماً بالحجر الصحي إلى حين شفائه، حسب البروتوكول المتبع في إسبانيا، ووقتها سيكون قادراً على الانضمام إلى تدريبات إشبيلية.