الإصابة تهدد مشاركة مودريتش في قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

البوابة - أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة عن إصابة نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، وسيخضع بالتالي للمراقبة للوقوف على حالته خلال الأيام المقبلة.

هل سيغيب مودريتش عن دوري الأبطال وكأس الملك؟

ونوهت تقارير إلى إمكانية غياب النجم المخضرم عن لقاء ريال مدريد المرتقب أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسع من شهر مايو القادم.

ويبدو أن الكرواتي سيبتعد عن صفوف الفريق الملكي قرابة أسبوعين.

ولن يشارك صانع الألعاب بالتالي في مواجهة ريال مدريد وآلميريا غداً السبت ضمن الدوري الإسباني.

كما تنتظر الميرينغي مواجهة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا في السادس من مايو.