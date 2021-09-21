إصابة ميسي تؤكد صحة قرار استبداله أمام ليون

أكدت الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن قرار مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو باستبداله في مباراة باريس سان جيرمان الماضية أمام ليون كان صائباً.

وسيغيب "ليو" عن لقاء الباريسي القادم أمام ميتز غداً الأربعاء ضمن الدوري الفرنسي، وذلك بعدما أخرجه بوتشيتينو من مواجهة أولمبيك ليون يوم الأحد الماضي في الدقيقة 76.

وكانت النتيجة تشير حينها إلى التعادل 1-1 بين الغريمين، قبل أن يسجل الأرجنتيني الآخر البديل ماورو إيكاردي هدف الانتصار الثمين لفريق العاصمة الفرنسية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبدا أن ميسي مستاء من إخراجه، إلا أن المدرب أكد أنه هو المسؤول عن مثل هذه القرارات والتي يرى أنها تصب في مصلحة الفريق ككل.

ما هي طبيعة إصابة ميسي ؟

وأكد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء يعاني من إصابة في الركبة بعدما كشفت الفحوصات تعرضه لكدمة.

وستتم مراقبة حالة الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات للوقوف على جاهزيته قبل المباراة المرتقبة الأسبوع القادم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.