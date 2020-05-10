كشف تقرير إسباني عن إصابة 3 لاعبين من ريال بيتيس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن الفحص الطبي لكشف فيروس كورونا، أثبت 3 نتائج إيجابية في ريال بيتيس، ليرتفع مجموع الإصابات في الدوري الإسباني إلى 6 بعد الفحوص التي أجريت مؤخراً تمهيداً لاستئناف التدريبات.

وحسب التقرير، لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه ذكر أن اثنين منهم لم تظهر عليهم أعراض خاصة بفيروس كورونا، إلا أنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولن يشاركوا رفقة الفريق في التدريبات الفردية.

وكانت الفحوصات الطبية، التي أجريت في الفترة الماضية، قد كشفت عن إصابة يانجيل هيريرا، لاعب غرناطة، وريميرو من ريال سوسييداد، ولودي من أتلتيكو مدريد.

وأعلنت رابطة الليغا الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.