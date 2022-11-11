إطلاق قناة beIN SPORTS الإخبارية بشعار جديد من ستوديو جديد مزود بأحدث التقنيات

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن إطلاق قناتها الإخبارية الرياضية بحلتها الجديدة في منتصف اليوم (11/11)، بعد 11 عاماً من انطلاق بثها الأول على الإطلاق. وسيتمّ بث القناة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأخبار الرياضية من استوديو جديد وحديث، في قلب الدوحة.

وستشهد القناة الناطقة باللغة العربية انطلاقةً جديدة من حيث الشكل والمضمون، بدايةً من الشعار الجديد الذي يعكس نهجها في التغطية الإخبارية – "أول مصدر.. لآخر خبر"، إلى مجموعة البرامج الحصرية الجديدة المنتجة خصيصاً للقناة. بالإضافة إلى أكثر من 40 مراسلاً للتغطيات الإخبارية في مختلف دول العالم، ونخبة مميزة من مقدمي البرامج. وسيشمل هذا التجديد، تحديثاً للقنوات الرقمية، لتصبح أسهل في التصفح للملايين من المتابعين.

كما ستقدّم القناة نشرات إخبارية مباشرة على رأس كل ساعة، إلى جانب التحليل المستمر والمحتوى المميز بدقة HD. وكجزء من هدفها في تمكين وتوسيع نطاق حق الوصول والشمولية للجميع، سيتمّ إصدار نشرتها المسائية عند الساعة 20:00 مساءً بلغة الإشارة.

وتُعدّ beIN SPORTS الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TMفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيركز محتوى قناة beIN SPORTS الإخبارية خلال هذه الفترة على الأخبار المتعلقة بالبطولة. أما بعد نهاية الحدث في 18 ديسمبر، سيصبح المحتوى أكثر تنوعاً ليشمل عالم الرياضة بأكمله، ما يتيح للمشاهدين متابعة النشرات الإخبارية التي تُبث على مدار الساعة كالمعتاد، وكذلك التحليلات الرياضية وغيرها من محتوى القناة المشوق.

بهذه المناسبة، قال السيّد محمد البدر، مدير شبكة قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثّل إعادة إطلاق قناة beIN SPORTS الإخبارية في حلتها الجديدة فصلاً جديداً وهاماً بالنسبة لنا في beIN. ونبذل جهوداً حثيثة لتزويد جمهورنا بتجربة مشاهدة لا مثيل لها، خاصةً ونحن نقترب من انطلاق أضخم حدث رياضي في العالم. كما نعتبر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مجرد بداية لخططنا في beIN، حيث نواصل باستمرار تطوير وتنويع المحتوى الخاص بنا. وسنكون مصدراً إخبارياً رئيسياً لأحدث الأخبار في مجال الرياضة، من خلال إطلاق هذه القناة الإخبارية التي تعمل على مدار الساعة".

وفي جولة إعلامية في مقر القناة قبل انطلاقها الرسمي، رحّب محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإعلاميين في الاستديو الجديد والمزود بأحدث التقنيات، واستعرض مدير الأخبار محمد عمور ومدير غرفة أخبار beIN علي المسلماني، رؤية ورسالة القناة في شكلها الجديد، ثم قدما لمحةً مفصلة عما يمكن توقعه مستقبلاً.

أوّل مصدر... لآخر خبر

يشير الشعار الجديد للقناة إلى تركيزها على تقديم الأخبار فور حدوثها، مع تغطية فورية للقصص العاجلة في عالم الرياضة. وفي الوقت نفسه، ستقوم مجموعة من المراسلين بتغطية البطولات والأحداث واسعة النطاق تحت شعار "أول من يصل... آخر من يغادر"، كدليل على الالتزام بتغطية جميع الأخبار وردود الأفعال.

كما ستوفر القناة للمشاهدين نشرات إخبارية كل ساعة، بالإضافة إلى البث المباشر والمحتوى المسجل. وفي الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM وخلالها، (من 11 نوفمبر إلى 18 ديسمبر)، سيشمل المحتوى المعروض مجموعة البرامج على نطاق واسع كما يلي:

نشرات إخبارية مخصصة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM لتغطية جميع التطورات والأخبار العاجلة.

تغطية مباشرة للبطولة، تشمل تدريبات الفرق، ولقطات من مناطق المشجعين، وتغطية مباشرة من فنادق إقامة الفرق، وغيرها الكثير.

برامج تذاع على مدار اليوم، أهمها:

برنامج "هنا قطر"، وهو برنامج صباحي، مدته ثلاث ساعات، يستعرض جميع أحداث الليلة السابقة، مما يسمح للمشاهدين بمعرفة ما قد يكون فاتهم. "أرقام كأس العالم": برنامجٌ يلقي نظرةً مفصلة على الإحصاءات والسجلات الرائعة للاعبين والفرق والمباريات. "أنا كأس العالم": برنامج ينظر إلى بطولة كأس العالم من وجهة نظر المشجعين. "بتوقيت الدوحة": برنامج يستعرض تقاليد وثقافة قطر، بما في ذلك المناطق السياحية، والحقائق اللافتة للانتباه، وغيرها...

تغطية مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الخاصة بشبكة beIN SPORTS الإخبارية لتُبقي المتابعين على اطلاع دائم بآخر التطورات، مع نظام ترميز ألوان جديد يسمح بسهولة تصفح الأخبار على النحو التالي:

الأخضر: ستظهر نتائج نهاية المباراة تحت عنوان «نهاية المباراة «. الأصفر: ستظهر القصص المباشرة تحت عنوان «يحدث الآن «. الأحمر: ستظهر القصص الإخبارية غير الحصرية من مراسلينا تحت عنوان «آخر خبر «. الأرجواني: ستظهر القصص الإخبارية الحصرية من مراسلينا تحت عنوان «أول مصدر «.

وجوه جديدة ومألوفة

تفتخر قناة beIN SPORTS الإخبارية بشبكة واسعة من المذيعين، سواء داخل قطر أو حول العالم. كما ستشهد القناة الجديدة بعض الوجوه الجديدة التي انضمت مؤخراً إلى قائمة مقدمي البرامج فيbeIN SPORTS ، بالإضافة إلى بعض الوجوه المألوفة والمحبوبة، حيث ينضم كل من عبد الرحمن عجور، ونابغ نصر الدين، ومهند الراميني، وخلود نوي، وستيفاني سعد، ونيرفانا العبد، وحسام حداد، إلى كوكبة نجوم beIN المعروفين، مهيب بن شويخة، ويوسف آيت الحاج، وأمين السبتي، وفراس الجمل، ومحمد كيدان، وجمال الحسني، وناتالي رنتيسي، وأريج سليم، وآسيا عبدالله، وجهاد يوسف، وحمد جاسم، وإسلام البرقاوي، وهاشم السادة.