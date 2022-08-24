إطلاق مسمى "دوري روشن السعودي" على الدوري السعودي للمحترفين

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اتفاقية رعاية مع شركة روشن أمس الثلاثاء لمدة 5 أعوام قادمة وصلت قيمتها لنحو 478 مليون ريال سعودي بحيث يصبح الاسم الجديد لبطولة الدرجة الأولى "دوري روشن السعودي".

وشركة روشن هي إحدى الشركات المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال المهندس عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي في تصريحات نقلها موقع "سبق": "تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة؛ إذ نجحنا سوية في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة.

"نعرف روشن، وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري. ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة، ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم".

بدوره، أكد عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي اعتزازه بالشراكة مع روشن مشيراً إلى تجربة الشراكة الناجحة الأولى التي جمعت الطرفين.

وصرح الحميدي: "نحن سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة للطرفين، نسعى معاً لتظل المكاسب مستمرة بفضل هذه الشراكة".

شركة روشن داعم مهم للرياضة السعودية

يذكر أن روشن من أهم داعمي الرياضة السعودية، إذ تعد راعياً مؤسساً لحلبة فورميولا ون في جدة، إضافة لرعايتها أنشطة رياضية مختلفة مثل ماراثون الرياض واتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.