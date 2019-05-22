إعلان تشكيلة الأرجنتين النهائية لكوبا أميركا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أمس الثلاثاء تشكيلة مكونه من 23 لاعباً استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل، تضم القائد ليونيل ميسي ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينوس آيريس أن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرجيو أغويرو وآنخيل دي ماريا، "هم من نعتبرهم الأفضل".

وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال 2018 في روسيا، خاض ميسي في مارس الماضي المباراة الودية التي خسرتها الأرجنتين أمام فنزويلا 1-3 في مدريد.

ولم يشارك نجم برشلونة إلا في تلك المباراة تحت إشراف سكالوني الذي تولى الإشراف على المنتخب بعد المونديال.

وعاد إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ الخروج من ثمن نهائي كأس العالم أمام فرنسا الذي توجت باللقب، دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي.

ولم يستدع سكالوني المهاجمين الآخرين هيغواين المعار من يوفنتوس إلى تشيلسي، وإيكاردي مهاجم إنتر ميلان الذي غاب لفترة عن صفوف النيراتزوري بين فبراير ومطلع أبريل، على خلفية خلافات مع النادي بشأن عقده وسحب شارة القيادة منه.

وسيحتفل ميسي خلال البطولة التي تقام بين 14 يونيو والسابع من يوليو، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، وهو لا يزال يلهث وراء لقب أول مع منتخب بلاده.

ويشارك في البطولة القارية منتخبا قطر بطل آسيا واليابان كضيفين من خارج القارة، إضافة إلى منتخباتها العشرة وهي البرازيل المضيفة، والأرجنتين، وبوليفيا، وتشيلي حاملة اللقب، وكولومبيا، والإكوادور، والباراغواي، والبيرو، والأوروغواي وفنزويلا.

وتنافس الأرجنتين في المجموعة الثانية الى جانب كولومبيا والباراغواي وقطر، وهي لم تحرز اللقب منذ 1993 رغم بلوغها النهائي أربع مرات في النسخ الخمس الأخيرة (2004، 2007، 2015 و2016).

وبعد النهائي الأخير، أعلن ميسي اعتزال اللعب دولياً بعد فشله في إحراز لقب في ثلاث مباريات نهائية خلال عامين (كوبا أميركا مرتين ونهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا)، قبل أن يعود عن قراره في 2017.

وتستعد الأرجنتين لخوض المسابقة القارية بمباراة ودية مع نيكاراغوا في السابع من يونيو.

فيما يأتي تشكيلة اللاعبين:

- لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا مكسيكو)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)

- للدفاع: جيرمان بتسيلا (فيورنتينا)، خوان فويث (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام)، رينزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت).

- للوسط: لياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، غويدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، روبرتو بيريرا (واتفورد)، رودريغو دي بول (أودينيزي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ)

- للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ماتياس سواريز (ريفر بلايت).