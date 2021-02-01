إعلان قائمة بايرن ميونيخ النهائية لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة بايرن ميونيخ الرسمية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام قطر.
وتبدأ البطولة الخميس المقبل 4 فبراير وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.
ويستهل بطل أوروبا مشواره من نصف النهائي في 8 فبراير بمواجهة الفائز بين الأهلي (مصر) والدحيل (قطر) في الدور الثاني.
وجاءت قائمة بايرن ميونيخ المعلنة كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير، أليكساندر نوبل، رون ثوربين هوفمان.
الدفاع: نيكلاس شوله، بينجامان بافار، خافي مارتينيز، جيروم بواتينغ، لوكاس هيرنانديز، ديفيد آلابا، بونا سار.
الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، مارك روكا، كورنتين توليسو، كينغزلي كومان، جمال موسيالا.
الهجوم: سيرج غنابري، روبرت ليفاندوفسكي، ليروي ساني، دوغلاس كوشتا، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ألفونسو ديفيس، توماس مولر.
Via SyndiGate.info
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