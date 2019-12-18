إعلان قوائم المرشحين النهائية لجوائز دبي جلوب سوكر

كشف منظمو حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2019، اليوم الأربعاء، عن المرشحين النهائيين للجوائز.

وجاء المرشحون النهائيون للجوائز، التي ستقدم في دبي يوم 29 من الشهر الجاري، كالتالي:

– أفضل لاعب

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (برشلونة)، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح (ليفربول).

– أفضل لاعبة

أليكس مورغان (أورلاندو برايد)، ميغان رابينوي (سياتل رين)، لوسي برونز وأماندين هنري (أوليمبيك ليون).

– أفضل مدرب

إيريك تين هاغ (أياكس أمستردام)، فيرناندو سانتوس (البرتغال)، يورغن كلوب (ليفربول).

– أفضل لاعب شاب

إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، آنسو فاتي (برشلونة).

– أفضل مدير رياضي

أندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد)، إيريك أبيدال (برشلونة)، إيغلي تاري (لاتسيو)، مارك أوفرمارس (أياكس أمستردام).

– أفضل شراكة هذا العام (مقدمة من قبل SportBusiness):

برشلونة وبيكو، ليفربول وستاندرد تشارتارد، مانشستر سيتي وساب.

– جائزة أفضل لاعب عربي:

عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، أكرم عفيف (السد القطري)، سالم الدوسري (الهلال السعودي)، طارق حامد (الزمالك المصري)، يوسف بلايلي (الأهلي السعودي).

– جائزة أفضل نادي عربي:

الهلال السعودي، النصر السعودي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الزمالك المصري.

وسيتم اختيار الفائزين النهائيين، من قبل لجنة تحكيم (دبي جلوب سوكر)، التي تضم مجموعة من الخبراء البارزين في عالم كرة القدم، من بينهم فابيو كابيلو، وأنتونيو كونتي، وإيريك أبيدال، ولويس فيغو.