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إعلان يجمع نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة

منشور 12 آب / أغسطس 2019 - 08:53
رونالدو ونيمار في نزال الملاكمة
رونالدو ونيمار في نزال الملاكمة

تبارى النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار، في حلبة ملاكمة، وذلك في أحدث إعلان يجمعهما في البرتغال.

وجمع إعلان لشركة "ميو" البرتغالية للاتصالات، النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي، في نزال ملاكمة (غريب)، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رونالدو في نزال ملاكمة (غير متكافىء) مع نيمار، لكن النزال تحوّل إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلاً من ملاكمة خصمه.

وفي الحقيقة، لا يمكن أن ينازل رونالدو خصمه نيمار، بسبب اختلاف الوزن والحجم بين الاثنين، حيث يبلغ طول البرتغالي 187 سنتيمتراً ويزن 84 كيلوغراماً، بينما يبلغ طول نيمار 175 سنتيمتراً، ووزنه 68 كيلوغراماً.

وتواجه النجمان عدة مرات في ملاعب كرة القدم، آخرها كان في لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.

كلمات دالة:نيماركريستيانو رونالدويوفنتوسباريس سان جيرمانريال مدريد

Via SyndiGate.info


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