إلغاء المباراة الودية بين برشلونة وبيتار في القدس الشرقية

ألغى رئيس بيتار (الإسرائيلي) مباراة ودية كان من المقرر أن تجمع فريقه ضد برشلونة الإسباني في القدس الشرقية.

وقال موشي هوغيغ رئيس النادي وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" أنه اضطر لإلغاء اللقاء أمام برشلونة آسفاً بعدما رفض الرضوخ لمطالب اعتبرها "سياسية".

بدوره، أيد عمدة القدس المحتلة موشي ليون ما بدر عن رئيس بيتار، مشدداً على أنه يتوجب منع الفرق التي "تقاطع" القدس المحتلة من دخول "إسرائيل" بشكل عام.

واستولت إسرائيل على القدس الشرقية وضمتها إلى أراضيها خلال حرب عام 1967، وهو أمر غير معترف به دولياً، وتعتبرها عاصمتها بالكامل.

في المقابل، يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وهي قضية تاريخية لطالما أثارت الجدل عالمياً.

يذكر أن بيتار يشتهر بكونه النادي الوحيد (الإسرائيلي) الذي لم يسبق له ضم أي لاعب عربي، وتعد جماهيره الأكثر عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

واستحوذ هوغيغ على النادي عام 2018 وقطع عهداً بمحاربة العنصرية وكراهية العرب من قبل مشجعيه.

يذكر أن النادي الكتالوني لم يكشف بعد عن موقفه من هذا الإلغاء.