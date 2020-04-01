إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن في لندن اليوم إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 التي كانت مقررة بين 29 يونيو و12 يوليو القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال نادي عموم إنجلترا في بيان: “قرر مجلس إدارة النادي إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا حيث ستقام النسخة 134 من البطولة في الفترة من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2021”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 75 عاماً التي لا تتم فيها إقامة البطولة العالمية بعد أن حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون ذلك أيضاً بين عامي 1940 و 1945.