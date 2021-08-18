إلغاء سباق فورميولا 1 في اليابان بسبب كورونا

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى في اليابان لرياضة فورميولا 1 إلغاء المنافسة هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وأصدر الموقع الرسمي لرياضة فورميولا 1 بياناً رسمياً أكد فيه أن هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع الجهات المعنية في اليابان وبسبب التعقيدات الناجمة عن وباء كورونا في اليابان.

وكان من المفترض أن يقام السباق في العاشر من أكتوبر القادم

كما تم إلغاء سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في الدولة الآسيوية لنفس السبب.

وانتقلت اليابان في الثالث عشر من الشهر الجاري إلى حالة التأهب القصوى جراء تفشي الحالات وإصابة 20 ألف شخصاً يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن اليابان ستستضيف الألعاب البارالمبية بدءاً من الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.