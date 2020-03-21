إلغاء سباق موناكو لفورميولا 1

ألغت موناكو نسخة 2020 من سباق الجائزة الكبرى الشهير في فورميولا 1 في أحدث لطمة لبطولة العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهر السباق في النسخة الأولى لبطولة العالم في 1950 ولم يغب عن الجدول منذ 1955.

وكانت فورميولا 1 أعلنت تأجيل سباق موناكو مع سباقي هولندا وإسبانيا وكلها كانت مقررة في مايو، كما قررت تأجيل تطبيق تغييرات فنية كاسحة على البطولة إلى 2022 بدلاً من 2021.

وقال نادي السيارات في موناكو أن شكوكاً بشأن قدرة الفرق على الحضور والقيود المفروضة على الحدود وحركة السفر والصعاب التي تواجهها إيطاليا المجاورة تجعل الوضع صعباً وبات التأجيل أيضاً مستحيلاً، وأضاف: «سيكون من غير الممكن تحت أي ظرف تنظيم هذا السباق في وقت لاحق من العام الحالي».

وكان من المقرر إقامة سباق موناكو في الـ24 من مايو بينما كان سباق جائزة هولندا الكبرى، العائد لفورميولا 1 لأول مرة في 35 عاماً، مقرراً في الثالث من مايو.

وكانت حلبة كتالونيا في برشلونة ستستضيف سباق إسبانيا في العاشر من مايو، وتم بالفعل إلغاء السباق الافتتاحي في ملبورن الذي كان مقررا في 15 من مارس، كما تم تأجيل السباقات الثلاثة التالية في البحرين وفيتنام والصين. ولم تتحدد أي مواعيد بديلة.

وقررت الفرق العشر بالاتفاق مع مسؤولي فورميولا 1 تأجيل تطبيق تغييرات فنية جذرية إلى 2022، وقال المسؤولون في بيان: «قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورميولا 1 والفرق بالإجماع تأجيل التغييرات الفنية التي كانت مزمعة في 2021 إلى 2022».