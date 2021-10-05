إلكان يطلب من رونالدو ألا يسجل في يوفنتوس

وجه لابو إلكان ابن عم أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس طلباً لصديقه كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد مفاده "لا تسجل في شباك يوفنتوس!"

وغادر الهداف البرتغالي صفوف البيانكونيري قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي عائداً إلى مانشستر يونايتد بعد 3 مواسم لم يحقق خلالها النجاحات المطلوبة في تورينو.

بدوره، يعد إلكان من المشجعين المعروفين ليوفنتوس، كما أنه أحد ورثة عائلة آنييلي المالكة للنادي الإيطالي.

وقال رجل الأعمال في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "اعتبر رونالدو صديقاً أحترمه وبالتأكيد نادم على رحيله، لكن صداقتنا ثابتة ولم تتغير.

"إنه شخص عظيم ورجل كريم، عانى من طفولة صعبة، إلا أنه ملك كرة القدم.

"أرسل له عناقاً كبيراً وأتمنى له النجاح مع مانشستر يونايتد، لكني أطلب منه شيئاً واحداً: لا تسجل في شباك يوفنتوس!"

يذكر أن الفريقين يشاركان في مجموعتين مختلفتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما قد يلتقيا خلال مراحل خروج المغلوب هذا الموسم.