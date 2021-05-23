إنتر البطل يختتم الموسم بخماسية في شباك أودينيزي

اختتم إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي بفوز كاسح بنتيجة 5-1 على ضيفه أودينيزي اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح المخضرم آشلي يانغ التسجيل مبكراً للنيراتزوري في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف كريستيان إيريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف إيفان بيريسيتش وروميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب.

وتكفل روبرتو بيريرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، استعاد إنتر نغمة الانتصارات التي غابت عنه المرحلة الماضية بخسارته 2-3 أمام مستضيفه يوفنتوس.