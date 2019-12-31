إنتر مصمم على ضم فيدال

يسعى إنتر جاهداً لإقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات آرتورو فيدال في سوق الانتقالات الشتوي، ويعول على عدم مشاركة التشيلي باستمرار من أجل التعجيل بعودته إلى إيطاليا مرة أخرى، مع اقتناع المدرب أنتونيو كونتي بشكل كبير به.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، بإن العرض الأخير الذي تقدم به النيراتزوري من أجل التعاقد مع فيدال هو إعارة مقابل مليوني يورو مع خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو أخرى بالإضافة إلى الحوافز التي قد ترفع قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو الصيف القادم.