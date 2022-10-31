إنتر ميامي واثق من ضم ميسي في 2023

أكد مراسلو صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن نادي إنتر ميامي الأميركي واثق من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في صيف عام 2023.

وسيصل الاتفاق المبرم ما بين "ليو" وناديه الحالي باريس سان جيرمان إلى نهايته بحلول صيف العام القادم، وسيتخذ اللاعب قراراً حول مستقبله بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 بناء على تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية.

إنتر ميامي يواجه منافسة كبيرة على توقيع ميسي

وتضاعفت الثقة في أروقة إنتر ميامي حول إمكانية إتمام صفقة جلب صاحب الـ 35 عاماً المطلوب أيضاً من قبل برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي وفقاً لتقارير سابقة.

بدوره، يحلم باريس سان جيرمان في تمديد عقد الهداف الأرجنتيني لفترة أطول في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها هذا الموسم مع الفريق في جميع البطولات.