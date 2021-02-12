إنتر ميامي يحاول التقرب من ميسي

قام مارسيلو كلاوري، أحد ملاك إنتر ميامي الأميركي، بمغازلة النجم ليونيل ميسي وحثه على الانتقال إلى ناديه بحال رحيله عن برشلونة الصيف القادم.

وكان البرغوث قد أهدى قميص البارسا لمالك إنتر ميامي الذي يحمل الجنسية البوليفية، ليقوم كلاوري بالرد برسالة شكر ومداعبة لميسي أملاً برؤيته في الولايات المتحدة يوماً ما.

ولا يزال مستقبل ميسي مجهولاً حتى الآن ويتوقف بصورة أساسية على انتخابات رئاسة برشلونة المقررة في السابع من مارس المقبل، وسط اهتمام من كبار الأندية الأوروبية.

ونشر كلاوري صورته رفقة قميص ميسي على إنستغرام وكتب "شكراً ميسي على إرسال هذا القميص لي، سوف نعتني به جيداً، عالم كرة القدم مكان صغير وأنا متأكد من أن دروبنا ستتقاطع".

وسبق لميسي البالغ من العمر 33 عاماً وأن أكد على أن فكرة الاحتراف في الولايات المتحدة الأميركية مثيرة بالنسبة له، وأنه يطمح للتواجد يوماً هناك.

لكن إنتر ميامي ليس الوجهة الوحيدة المحتملة لميسي في أميركا، إذ لم تتوقف وسائل الإعلام عن ربطه بنيويورك سيتي المملوك لنفس الشركة المالكة لمانشستر سيتي.

يذكر أن سيتي يحاول التعاقد مع ميسي أيضاً بناء على رغبة بيب غوارديولا، مع تخطيطهم لجعل الدولي الأرجنتيني يعتزل مع فريقهم الأميركي في نهاية المطاف.

كلاوري يعرض قميص ميسي