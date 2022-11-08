إنتر ميامي يرد على شائعات ضم ميسي

رد كريس هندرسون مدير نادي إنتر ميامي الأميركي على الشائعات التي تحدثت عن انتقال محتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان إلى الفريق الصيف المقبل.

وستصل رحلة "ليو" مع النادي الفرنسي إلى نهايتها مع انتهاء الموسم الجاري ما لم يتوصل الطرفان لاتفاق جديد يطيل فترة بقاء اللاعب في باريس.

وفي ظل حالة عدم الوضوح التي تحيط بمستقبل الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، بدأت الأندية المهتمة بجس النبض في محاولات منها لإغراء اللاعب بالانتقال.

ماذا قال مدير إنتر ميامي عن شائعات ميسي ؟

كشف هندرسون في تصريحات إعلامية نقلها موقع "جول" العالمي: "وجود ميسي في أي فريق من شأنه أن يحدث تأثيراً كبيراً بالتأكيد، لا أريد أن أخمن أو أن أتحدث عن قدومه إلينا، لكنه يغير كل فريق أو بطولة يتواجد فيها.

"يعود الأمر للاعب، وما هي الدوافع التي يعيشها، والتوازن مطلوب ما بين اللاعبين المتقدمين في السن وزملائهم الشبان، إضافة لمستوى اللياقة، والقدرة على الاندماج في النادي الذي ينتقل إليه."