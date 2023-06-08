إنتر ميامي يريد جمع ميسي بـ دي ماريا

بعد نجاحه في تأمين خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، باتت أنظار إنتر ميامي الأميركي منصبة على استقطاب الأرجنتيني الآخر آنخيل دي ماريا.

وأعلن الجناح المخضرم رحيله عن يوفنتوس في الساعات الماضية، وسيصبح بالتالي لاعباً حراً مطلع الشهر المقبل.

قضى اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عاماً موسماً عادياً في صفوف يوفي لم يقدم خلاله ما يذكر.

ومع أن خيار البقاء في تورينو كان قائماً، إلا أن عجز البيانكونيري عن اقتناص مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل دفع دي ماريا لاختيار الرحيل.

هل سيرتدي دي ماريا قميص إنتر ميامي؟

كشف موقع "تي واي سي سبورتس" أن النادي الذي يشارك في الدوري الأميركي للمحترفين يخطط للتعاقد مع نجم بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفي السابق.

ويراهن إنتر على العلاقة المميزة التي تجمع ميسي بدي ماريا كونهما تزاملا في صفوف منتخب الأرجنتين لأعوام طويلة مما سيمنح الجناح المخضرم حافزاً إضافياً للموافقة على أي عرض يصله.