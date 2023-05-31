إنتر ميامي يعيد ميسي إلى برشلونة

يبدو أن برشلونة سيعتمد على إنتر ميامي من أجل إعادة أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو الموسم القادم.

فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسي أن البارسا سيستعين بالنادي الأميركي لمساعدته في ضم اللاعب.

وسينتقل "ليو" بالتالي إلى إنتر ميامي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم قبل أن تتم إعارته إلى البلاوغرانا لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر و18 شهراً.

ومع أن هذا المقترح طرح العام الماضي وتجاهله النادي الإسباني، إلا أنه عاد للظهور على السطح في الفترة الراهنة.

ميسي يريد المشاركة في كوبا أميركا 2024

وأكدت ليكيب أن من شأن هذا الانتقال أن يحافظ على جهوزية ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أميركا عام 2024.

ووصل صاحب الـ 35 عاماً عرض ضخم من السعودية، إلا أن التردد حول الانتقال إلى الشرق الأوسط ما زال عائقاً أمام إتمام أي صفقة.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته خلال الصيف ومن المتوقع أن يغادر بعده النادي بحثاً عن مغامرة جديدة.