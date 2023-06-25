إنتر ميامي يقترب من لم شمل ألبا مع ميسي وبوسكيتس

يعتزم نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لصاحبه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام التعاقد مع ظهير برشلونة السابق جوردي ألبا بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن الوصول لاتفاق لضم زميله سيرجيو بوسكيتس.

ويمكن للنجم الإسباني الانضمام لزملائه في النادي الأمريكي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، وذلك بعد فسخ عقده بالتراضي الموسم الماضي مع البارسا.

إنتر ميامي يجمع الأصدقاء الثلاثة ألبا وميسي وبوسكيتس

كان جوردي ألبا قد اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة في وقت سابق هذا العام، وذلك بهدف مساعدة النادي لتجاوز أزمته مع قانون اللعب المالي نظيف في الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "MARCA" الإسبانية، فإن نادي إنتر ميامي يعتزم تقديم عرضًا رسميًا لألبا خلال الأيام المقبلة لضمه إلى صفوف الفريق للعب بجانب كل من النجم الأرجنتيني ليو ميسي ورفيقه الحالي سيرجيو بوسكيتس واللذان وقعا للنادي بالفعل خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الأمر لم يكن مفاجئًا، حيث دارت العديد من الأحاديث الشهور الماضية أن جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بعد رحيلهما عن البلوغرانا كانا يخططان للتوقيع لانتر ميامي ولكن كانا بانتظار أن يتم تأكيد انتقال البرغوث الأرجنتيني لهناك قبل اتخاذ الخطوة بشكل رسمي.