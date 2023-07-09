إنتر ميامي يوافق على التعاقد مع صديق ميسي المقرب

كشف التقارير الصحفية الساعات الماضية عن وصول نادي إنتر ميامي الأمريكي لاتفاق رسمي مع صديق ليونيل ميسي المقرب جوردي ألبا للانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

وبحسب موقع "Miami Herald"، فإن اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عامًا سيسافر إلى ولاية فلوريدا الأسبوع القادم لتقديمه رسميًا للجمهور بجانب ميسي وبوسكيتس، حيث أن أول ظهور لثلاثي برشلونة السابق تحت قيادة تاتا مارتينو سيكون بعد أسبوعين من الآن.

جوردي ألبا ينضم إلى ميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي الأمريكي

عندما نتحدث عن لعب جوردي ألبا بجانب ميسي فهو أمر غني عن التعريف، حيث أن الثنائي لعبا سويًا 345 مباراة عندما كانا في نادي برشلونة، وفازا بدوري أبطال أوروبا واستطاعا تحقيق 34 هدفًا سويًا في المجموع.

وبعد أن رحل ألبا عن البارسا نهاية الموسم الماضي، فإن خطوته المهنية التالية دائمًا ما كانت تميل نحو أمريكا وإنتر ميامي، وهو ما جعل ديفيد بيكهام يحصل على ثالث وآخر صفقة من عمالقة الدوري الإسباني.

وتشير التقارير أن ألبا أفصح عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية إلى جانب ميسي وبوسكيتس، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه في إنتر ميامي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو.

وكما يعلم الجميع، فإن جوردي ألبا يعرف ميسي وبوسكيتس جيدًا أكثر من أي شخص آخر، وبالنسبة للنادي الأمريكي يمكن أن يشكل هذا الثلاثي فريق الأحلام وأن يكون له مساهمة كبيرة في فوز النادي بالعديد من الألقاب الموسم القادم.