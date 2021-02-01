إنتر ميلان بقيادة كونتي يخطط لزعزعة مشروع بيرلو

يواجه إنتر ميلان ضيفه يوفنتوس على ملعب سان سيرو الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

تأهل النيراتزوري لهذا الدور بعد تغلبه على غريمه ميلان في ديربي ميلانو بنتيجة (2-1)، بينما تأهل يوفي بعد فوزه العريض 4-0 على سبال.

ويسعى المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو، إلى مواصلة السير في المشروع الجديد الذي يحاول تدشينه، بعد الثقة التي وضعها النادي في قدراته.

وتعاقد يوفنتوس مع بيرلو بداية الموسم الجاري، ليتولى الإدارة الفنية خلفاً لماوريتسيو ساري، في مغامرة خطيرة نظراً لأن نجم الفريق السابق لا يتمتع بخبرات تدريبية.

ورغم تذبذب مستوى يوفنتوس وتراجع ترتيبه في الدوري الإيطالي، إلا أن مسؤولي يوفي دائماً ما يخرجون بتصريحات مساندة لبيرلو، وللمشروع الذي يسعى النادي للسير فيه مع المدرب.

ونجح بيرلو في التتويج بأول لقب له في مسيرته التدريبية، بعد أن ظفر بلقب السوبر الإيطالي، بعدما قاد يوفنتوس للفوز 2-0 على نابولي.

يفكر بيرلو في إجراء تغييرات عديدة على تشكيلته في المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان.

ووفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الصادرة من تورينو، سيجري بيرلو العديد من التغييرات على التشكيلة التي شاركت أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي، وسيريح بعض اللاعبين أمام إنتر.

وأضافت أن جيانلويجي بوفون سيبدأ في حراسة المرمى بدلاً من فويتشيك تشيزني، كما ستتم إراحة أحد لاعبي قلب الدفاع، جيورجيو كييليني أو ليوناردو بونوتشي، من أجل إشراك ماتيس دي ليخت.

وسيشارك أليكس ساندرو كظهير أيسر إلى جانب خوان كوادرادو في الناحية اليمنى.

وأشارت إلى أن ديان كولوسيفسكي مرشح لبدء المباراة، بعدما كان على مقاعد البدلاء أمام سامبدوريا.

وختمت بأن أمام بيرلو العديد من الخيارات في خط الوسط، لكنه لم يحسم قراره بعد.

بدوره، يدخل إنتر ميلان مباراة ديربي إيطاليا، من أجل تحقيق الفوز لتأكيد أفضليته على حساب يوفنتوس، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً عليه في مباراة الفريقين الأخيرة، التي جمعتهما في 17 يناير الماضي ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري، وانتهت بفوز إنتر (2-0).

وقدم النيراتزوري أمام يوفي، واحدة من أفضل وأجمل مبارياته هذا الموسم، وسيطر عليها بالكامل، وكان صاحب الفرص الأخطر.

ويطمع إنتر في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المسابقة ومحاولة تحقيق لقبها، من أجل العودة إلى منصات التتويج، خاصة وأن البطولات تستعصي عليه منذ عام 2011.

ومع الحالة التي يعيشها إنتر ونشوة لاعبيه، يأمل المدرب أنتونيو كونتي في تخطي عقبة يوفنتوس من أجل الوصول إلى النهائي، والفوز بلقبه الأول كمدرب مع النيراتزوري.