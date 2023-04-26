إنتر ميلان يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

البوابة - تأهل إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه ليلة الأربعاء على ضيفه يوفنتوس بهدفٍ نظيف على أرضية ملعب سان سيرو في إياب الدور نصف النهائي.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدفٍ لمثله ذهاباً في تورينو مطلع الشهر الجاري ليبلغ النيراتزوري النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 2-1.

يدين إنتر ميلان بهذا الانتصار إلى نجمه فيديريكو ديماركو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد 14 دقيقة على البداية إثر تمريرة ذكية من زميله نيكولو باريلا.

وسينتظر إنتر حتى الغد لمعرفة خصمه بعد نهاية مباراة نصف النهائي الآخر التي ستجمع فيورنتينا بكريمونيزي، علماً بأن الفيولا فاز ذهاباً بهدفين دون رد خارج أرضه.